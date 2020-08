19.12 Lamorgese: migranti, Tunisia non è sola "L'Italia è sempre in prima linea nel sostenere la Tunisia con azioni concre- te, ma per contrastare il traffico di migranti serve uno sforzo in più perché la pressione esercitata sul nostro Pae- se, in particolare su Lampedusa e sulla Sicilia,crea una situazione di seria difficoltà aggravata dall'emergenza sanitaria Covid 19". Così il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese,che insieme al ministro degli Esteri, Di Maio, ha incontrato Tunisi il Presidente della repubblica Kais Saied, il premier Hichem Mechichi.