15.15 Conte: forze governo alleate in Regioni "Intendiamo consegnare il piano in Eu- ropa a metà ottobre". Così il premier, Conte, al Fatto Quotidiano sul Recovery Fund. "Dedicheremo molta attenzione al- le infrastrutture materiali e immate- riali e puntiamo a investire su scuola, università e ricerca",P.A.,giustizia. Quanto al Mes, "si tratta pur sempre di soldi presi a prestito. Confido che i flussi di cassa rendano superfluo que- st'ulteriore indebitamento", ha detto. "Le forze politiche che sostengono il governo provino a dialogare anche a li- vello regionale" pure in Puglia,Marche.