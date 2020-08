16.25 Mali, Keita annuncia le sue dimissioni Dopo essere stato arrestato assieme al suo primo ministro, Cisse, dai militari in rivolta, il presidente maliano Keita ha annunciato le sue dimissioni, lo scioglimento del Parlamento e del go- verno. "Voglio informarvi della mia de- cisione di lasciare da questo momento in poi tutte le mie funzioni", ha detto alla Tv di Stato. "Non voglio che venga versato sangue per restare al potere". I militari fanno sapere di voler mette- re in atto una "transizione politica civile", per arrivare a elezioni.Intan- to imposto coprifuoco dalle 21 alle 5.