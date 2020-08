17.10 Covid, netto aumento nuovi contagi: 642 In netto rialzo nuovi contagiati e vit- time del Coronavirus nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono 642: 239 in più rispetto a ieri. Sette i morti, contro i 4 del giorno prima. In crescita anche i tamponi: 71mila, quasi 20mila in più di ieri. In Lombar- dia (+91) e Emilia Romagna (+76) i mag- giori incrementi di contagiati. Questi i dati del ministero della Salu- te.