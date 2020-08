20.08 Nubifragio su Verona, Padova e Vicenza Violento nubifragio in Veneto che ha colpito in particolare le province di Verona, Vicenza e Padova. I Vigili del fuoco,al momento segnalano oltre 120 richieste d'intervento. La provincia di Verona è la zona più colpita per la caduta di alberi e alla- gamenti,tanto che a supporto dei Vigili del fuoco scaligeri sono state inviate squadre dei comandi di Venezia e Rovigo Oltre a Verona interessati i comuni di San Pietro in Cariano, Castelnuovo del Garda, Lazise, Pescantina, Bussolengo, Sant'Ambrogio di Valpolicella.