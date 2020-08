19.25 Governo impugna ordinanza Musumeci Il Governo ha impugnato l'ordinanza del presidente della Sicilia Nello Musumeci che prevede la chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza per migranti presenti sull'isola. Secondo fonti governative,citate dall' Ansa, il ricorso è già stato notificato alla controparte ed è in corso il depo- sito presso il Tar della Sicilia. Alla base dell'impugnazione la conside- razione che la gestione del fenomeno migratorio è competenza dello Stato, non delle Regioni.