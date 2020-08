19.49 Calcio, Maran nuovo tecnico del Genoa Adesso è ufficiale: Rolando Maran è il nuovo allenatore del Genoa.Per il 57en- ne tecnico trentino, licenziato dal Ca- gliari il 2 marzo, accordo biennale.So- stituisce Davide Nicola, esonerato dopo essersi guadagnato la salvezza malgrado l'accordo per un rinnovo automatico. La società rossoblù ha però optato per una soluzione differente,anche in virtù del no dello Spezia neopromosso per Italia- no,primo nome sul taccuino di Preziosi. Già in passato Maran era stato vicino al Genoa, senza però che il matrimonio andasse in porto.