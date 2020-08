20.47 Musumeci:Governo impugna?Andiamo avanti "Nessuno pensi che un ricorso possa fermare la nostra doverosa azione di tutela sanitaria.Compete a noi e non ad altri. E su questa strada proseguiremo" Lo ha detto il presidente della Regione Sicilia,Musumeci,commentando l'impugna- zione dell'ordinanza del 22 agosto con cui si disponeva lo sgombero degli hot- spot e dei centri d'accoglienza per migranti sull'isola."Il governo centra- le vuole riaffermare la sua competenza sui migranti? La eserciti pure e inter- venga come non ha fatto in questi mesi" ha aggiunto Musumeci.