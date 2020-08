9.00 Covid, nel mondo oltre 842.000 decessi Sono più di 842.000 le persone che han- no perso la vita nel mondo a causa del- la pandemia da coronavirus. E' quanto risulta dall'ultimo bilancio della France Presse basato su dati ufficiali. Il numero dei casi di contagio accerta- ti dall'inizio dell'emergenza sanitaria ha ormai superato la soglia dei 25 mi- lioni. Gli Stati Uniti e il Brasile restano i Paesi più colpiti al mondo in termini assoluti. Negli Usa si contano 182.760 morti, in Brasile 120.262.