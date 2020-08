13.58 Crotone,a fuoco barca migranti.Dispersi Un'imbarcazione con decine di migranti ha preso fuoco al largo di Crotone, in Calabria, mentre erano in corso le ope- razioni di trasbordo su motovedette della Capitaneria di porto. L'esplosione รจ stata probabilmente cau- sata dal carburante a bordo. Capitane- ria di porto e Guardia di Finanza hanno recuperato le persone finite in mare. Diversi migranti sono rimasti ustiona- ti, feriti anche due finanzieri. Risul- terebbero dispersi 6 profughi.