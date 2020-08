Maltempo, si cerca disperso Varesotto Continuano nel Varesotto le ricerche del 38enne travolto ieri da un torrente a causa del maltempo. Resta alta l'allerta nelle regioni del Centro e del Nord per nubifragi e venti forti. Timori di mareggiate in Liguria. Qualche frana in Trentino Alto Adige complica la viabilità. Monitorata la situazione dei fiumi in Lombardia. Vio- lenta grandinata ad Ancona (Marche). Coldiretti stima danni incalcolabili all'agricoltura a causa degli allaga- menti e delle grandinate.