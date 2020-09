15.59 Ford, in arrivo tagli per 1.400 posti Ford prevede di tagliare 1.400 posti di lavoro negli Usa entro fine anno come parte di un importante programma di ristrutturazione. In una nota inviata ai dipendenti del Gruppo il presidente di Ford North America,Kumar Galhotra,ha spiegato che "l'obiettivo è rendere Ford più compe- tente ed efficiente in tutto il mondo". Questo piano di austerità, che mira a far risparmiare 11 mld di dollari, in- clude un programma di uscite volontarie per i dipendenti autorizzati a andare in pensione al 31 dicembre 2020.