10.22 Virus, Papa: nessuno si salva da solo "Dall'esperienza della pandemia tutti stiamo imparando che nessuno si salva da solo". Così il Papa nel messaggio al Forum di Cernobbio."Abbiamo toccato con mano la nostra fragilità" e capito che ogni scelta ricade su tutti e "non sono bastate scienza e tecnica, decisivo il il surplus di coraggio di tanti", dice. Poi:il virus ha messo in crisi la scala di valori basata su denaro e potere. L' economia "non sacrifica la dignità uma- na agli idoli della finanza, non genera violenza e disuguaglianza, non usa il denaro per dominare ma per servire".