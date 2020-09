17.15 Covid, 1.597 nuovi casi e 10 decessi Sono 1.597 i nuovi casi di contagio e 10 i morti nelle ultime 24 ore, 163 in- fetti in più e 4 decessi in meno ri- spetto ai dati di ieri. I guariti sono 613, il giorno prima erano stati 471. Questi i dati del ministero della Salu- te. In lieve calo i tamponi processati, 94.186 a fronte dei 95.990 delle 24 ore precedenti. Le regioni con più casi sono Lombardia (245), Campania (180) e Lazio (163). La Valle d'Aosta, come già ieri, è l'unica regione a zero contagi.