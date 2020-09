20.54 Scuola, 50% fa test: 13mila i positivi I positivi al Covid-19 restano a casa. Quasi il 50% del personale della scuo- la, circa 500mila tra docenti e non do- centi,ha svolto il test sierologico per il Covid-19. Di questi il 2,6% (circa 13mila persone) è risultato positivo e non prenderà servizio fin quando il tampone non darà esito negativo. Dati del Commissario per l'emergenza, Arcuri: distribuiti 2 milioni di test agli istituti scolastici. Mancano 200 mila tra docenti e non docenti del La- zio (autonomo). In testa: Lombardia con 70% di test. Ultima Sardegna con 5%.