8.43 Fondi Lega, Salvini: "Tranquillissimi" "Siamo tranquillissimi, da anni cercano soldi in Russia, in Svizzera, a San Ma- rino, in Lussemburgo, Liechtenstein, ma non ci sono". Così il segretario Lega, Salvini, a "Radio anch'io" circa l'in- chiesta sulla Film commission Lombardia che ha portato all'arresto di 3 commer- cialisti vicini al partito. "Sono persone oneste, corrette e quindi dubito che abbiano chiesto o fatto qualcosa di sbagliato.Però,ho piena fi- ducia nella magistratura(...)."Io stes- so vado a processo e sarà un processo politico (...). Si risolverà in nulla".