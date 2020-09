17.30 Casi in salita:1.616. Morti stabili: 10 Continuano a salire i contagi.Nelle ul- time 24 ore si sono registrati 1.616 nuovi casi, mentre ieri erano 1.597. Stabile l'incremento del numero dei morti: 10 in un giorno, come giovedì. Sono i dati del ministero della Salute. I guariti e i dimessi sono 212.432, 547 più di ieri. Nessuna Regione fa se- gnare zero nuovi casi. I maggiori in- crementi si registrano in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna. Sopra cento nuovi casi anche Lazio,Toscana,Sicilia.