16.11 Omicidio Canosa, un arresto e un fermo Un uomo รจ stato fermato per l'omicidio del pregiudicato Giuseppe Caracciolo, ucciso ieri in strada con un colpo al cuore a Canosa di Puglia. Si tratta di un pregiudicato del posto. Arrestato in flagranza di reato il fi- glio del presunto esecutore materiale del delitto, trovato in possesso di una arma da fuoco. E' accusato anche di fa- voreggiamento. Le indagini della Squadra mobile di Ba- ri sono coordinate dalla Procura di Trani.