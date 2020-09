9.11 Covid-19, nel mondo oltre 921.000 morti Sono 921.097 le persone decedute nel mondo a causa della pandemia da corona- virus. E' quanto si apprende dall'ulti- mo bilancio della France Presse basato su fonti ufficiali. L'Oms parla di nuo- vo record giornaliero di casi di conta- gio: 307.930 in 24 ore, e secondo la Johns Hopkins University il numero com- lessivo è ormai prossimo ai 29 milioni (28 milioni 996.407). Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito in termini assoluti con 194.033 vittime. Seguono il Brasile con 131.625 morti e l'India con 78.586.