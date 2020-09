17.12 Covid, 1.008 nuovi casi ma meno tamponi Si registrano 1.008 nuovi casi di coro- navirus nelle ultime 24 ore in Italia, 450 in meno dei precedenti, ma con qua- si 27 mila tamponi in meno. Raddoppia il numero delle vittime: sono 14 contro le precedenti 7. Il totale dei decessi sale così a 35.624. Sono i dati del ministero della Salute. Altri 10 pazienti in terapia intensiva, portando il totale a 197. La regione con più casi oggi è il Lazio (181 con- tagi). La Basilicata è a quota zero.