20.55 Riapertura scuola sui media del mondo La notizia del ritorno a scuola degli alunni italiani ha trovato posto sui media internazionali. La Cnn ha riferito che "una parte delle scuole italiane hanno riaperto: alcune non hanno ricevuto i nuovi banchi sin- goli per aiutare con il distanziamento" Per Le Monde è stato un rientro all'in- segna delle "barriere". "Le scuole ita- liane finalmente riaprono dopo sei mesi di chiusura", titola Al Jazira, ricor- dando che si è trattato dello stop "più lungo in Europa". The Guardian riporta i timori degli insegnanti più vecchi.