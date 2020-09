17.30 Virus, più casi (1.229) ma più tamponi Risale il numero di nuovi contagi da coronavirus in Italia: 1.229 contro i precedenti 1.008, ma crescono anche i tamponi (80.517 rispetto a 45.309). In calo i decessi,9 contro i precedenti 14. Il totale delle vittime sale dunque a 35.633. Sono i dati del ministero della Salute. I pazienti in terapia in- tensiva sono 201 (+4). Tra le regioni più colpite,la Lombardia (176 casi), la Liguria (141) e il Lazio (139). Nessuna regione senza contagi.