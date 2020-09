21.52 Governo "impugna" Piemonte e Sardegna Il ministero dell'Istruzione ha impu- gnato l'ordinanza della Regione Piemon- te che obbliga le scuole a verificare la temperatura degli studenti e alle famiglie di certificarla.Nei giorni scorsi il ministro Azzolina aveva defi- nito l'ordinanza "intempestiva e inop- portuna", preannunciando l'impugnativa. Il governo impugna anche l'ordinanza della Regione Sardegna, in vigore da ieri, che prevede test obbligatori per i passeggeri in entrata che non si sia- no presentati all'imbarco con una cer- tificazione di negatività al Covid-19.