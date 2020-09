9.59 Von der Leyen: Ue pronta a ripartire "Gli europei vogliono uscire da questo mondo del coronavirus, da questa fragi- lità, da questa incertezza. Sono pronti per un cambiamento e sono pronti ad an- dare avanti". Così la presidente della Commissione europea, von der Leyen, nel primo discorso sullo stato dell'Unione. La Ue,aggiunge, "ha un'economia umana e protegge da malattia e disoccupazione" "La pandemia non è ancora superata, non sta perdendo forza; la ripresa è ancora in fase iniziale", precisa e poi annun- cia un summit sulla salute, nel 2021 in Italia.