11.30 Papa:no abusi su natura,lei non perdona "Tante volte il nostro rapporto col Creato รจ da nemici, per sfruttarlo per profitto. Questo si paga caro, Dio perdona sempre, noi delle volte, la na- tura non perdona mai". Il Papa lancia nuovamente il suo grido d'allarme per l'ambiente. Poi parla di coronavirus: "Davanti alla pandemia che sta sconvolgendo il mondo intero" ringrazia medici, infermieri e volontari.Infine una preghiera per don Malgesini, "ucciso da una persona che lui stesso aiutava" e per quanti "la- vorano con i bisognosi e gli scartati".