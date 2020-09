14.16 Blitz antimafia, arresti da Nord a Sud Sono 22 i destinatari a vario titolo delle ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse a Catania per asso- ciazione mafiosa, narcotraffico, spac- cio e detenzione di droga, estorsioni e lesioni, il tutto aggravato dal metodo mafioso. Due anni di indagini dei Carabinieri di Giarre: colpito il clan di Riposto, vi- cino ai Santapaola-Ercolano. Ad alcune persone il provvedimento รจ stato noti- ficato in carcere. Oltre che in Sici- lia, arresti anche a Milano e Lecce e uno all'estero.