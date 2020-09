14.20 Ruby, affidamento in prova per Fede L'ex direttore del Tg4, Emilio Fede, condannato a 4 anni e 7 mesi per il caso Ruby bis, ha ottenuto l'affidamen- to in prova ai servizi sociali. La decisione è arrivata dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. Per lui si chiude, così, il periodo di detenzione domiciliare e da oggi potrà uscire di casa per tutto il giorno, dalle 6.30 alle 22. Se vorrà uscire dalla Lombardia dovrà fare istanza per ottenere l'autorizzazione.