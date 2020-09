7.00 Referendum e regionali, aperti i seggi Urne aperte fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per 46 milioni di cittadini, chiamati al voto per il referendum co- stituzionale sul taglio dei parlamenta- ri e per le regionali in Valle d'Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Cam- pania, Puglia. Si vota anche per oltre 1.000 Comuni: 18 sono capoluogo di pro- vincia, di cui 3 anche capoluogo di re- gione (Aosta, Trento e Venezia). Prime elezioni dell'era Covid.Necessari documento, tessera elettorale e masche- rina. Si teme una forte astensione per la paura del contagio.