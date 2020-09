20.49 Salvini: non chiedo elezioni anticipate "Che Zaia sia uno dei governatori più amati è un motivo di vanto. Non temo e non soffro nessuna competizione inter- na, la mia competizione è con il Pd". Così il leader della Lega Salvini, in conferenza stampa a via Bellerio, sul successo del presidente del Veneto. Poi afferma: "Se ci sono due forze po- litiche che gli elettori hanno comple- tamente depennato sono Renzi e i 5 Stelle". Ma le elezioni anticipate "non le chiedevo ieri e non le chiedo oggi. Prima ci sono e meglio è, ma non per le elezioni regionali e il Referendum".