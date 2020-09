12.52 Salvini: voti dicono Lega primo partito "Se i voti contano gli elettori stanno dicendo chiaramente che la Lega è di gran lunga il primo partito". Così Sal- vini, rispondendo a una domanda sulla leadership del centrodestra. Poi sottolinea:"Abbiamo perso in Tosca- na e in Puglia ma aumentando i consi- glieri" e "abbiamo vinto nelle Marche dove non si vinceva da 50 anni". Pro- blemi con Zaia? "Una fantasia". Salvini ribadisce: "Non ho mai pensato di usare il referendum come spallata al governo" Ma "siamo maggioranza nel Paese", ora il governo "ci ascolti".