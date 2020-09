13.22 Covid,Oms: record casi settimanali, +6% Nel mondo,nella settimana dal 14 al 20 settembre, ci sono stati oltre 2 mln di nuovi casi di Covid-19,un nuovo record, +6% rispetto alla settimana precedente. In calo di 10% il numero delle vittime, 37.700. Lo sottolinea l'Oms. Da inizio epidemia i contagi sono oltre 30,6 mln e 950 mila le vittime. Dai dati settimanali emerge che l'au- mento maggiore dei decessi,+27% sulla settimana precedente,si registra in Eu- ropa, mentre l'America ha il primato di contagi, +38%, e meno morti,- 22%. Ral- lentano contagi e decessi in Africa.