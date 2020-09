18.57 Salvini a Toti:non cambio maglietta ora "Non credo che Salvini i prossimi tre anni debba andare in giro con la ma- glietta della Lega e i suoi slogan, de- ve essere capo della coalizione". Così il governatore della Liguria Toti che a Salvini dice:"Lanci una vera costituen- te del nuovo Centrodestra, una federa- zione nuova di forze.Io sarò con lui!". Il leader della Lega gli risponde:"Ogni cosa a suo tempo, in questo momento le emergenze sono scuola e lavoro . Mi oc- cupo di dare risposte su questi temi. Poi, le maglie uno le mette e le toglie a seconda delle stagioni".