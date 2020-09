21.12 Zingaretti: basta picconi,ricostruire E'tempo di "un grande progetto di rina- scita...basta picconi, bisogna rico- struire l'Italia perché coi picconi non si va da nessuna parte". Lo ha detto il segretario del Pd Zingaretti, a margine della festa per l'elezione di Giani in Toscana. Per l'alleanza di governo "ora è tempo di un colpo d'ala",aggiunge e nega ogni "subalternità del Pd a qualcuno". Sui migranti: "Sui trattati di Dublino c'è un dibattito e l'Italia è molto combat- tiva".Con Renzi "momento difficile" do- po scissione, ora "confronto schietto".