17.32 Virus, 1.786 nuovi casi e 23 decessi Nuovo incremento dei casi di coronavi- rus nel nostro Paese: nelle ultime 24 ore registrati 1.786 nuovi contagi, contro i 1.640 di ieri. Effettuati però quasi 5 mila tamponi in più (108.019). Sono in aumento anche i decessi, 23 sui precedenti 20. Il totale delle vittime sale così a 35.781. Aumentano di 2 uni- tà i pazienti in terapia intensiva per complessivi 246. Il Veneto è la regione con la maggiore crescita di casi (248),seguita da Lazio (230) e Lombardia (229).