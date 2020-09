9.46 Maltempo, danni e feriti in più regioni Il maltempo investe la penisola,causan- do danni e feriti. A Rosignano, nel Li- vornese, una tromba d'aria ha causato il ferimento di 2 persone, mentre a Va- rese 2 anziani rimasti intrappolati in casa da fango e detriti sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco. Tromba d'aria anche a Salerno, mentre la pioggia torrenziale ha messo in gi- nocchio Napoli. Danni e disagi per il forte vento e le piogge intense anche in Calabria, Sardegna, Basilicata e nel Centro-Nord.Neve in Piemonte, Valtelli- na, monti dell Bergamasca e Dolomiti.