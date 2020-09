16.58 Casi aumentati di 1.648, morti sono 24 Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.648 nuovi casi (1.494 ieri) a fronte di 90.185 tamponi, quasi 40 mila più di ieri. I morti sono stati 24, in aumento rispetto ai 16 di ieri. Il totale com- plessivo di contagiati sale a 313.011. Le vittime totali salgono a 35.875. Tra le Regioni quella con il maggiore numero di nuovi casi è ancora la Campa- nia (+286) seguita dal Lazio (+219) e dalla Lombardia (+203). Nessuna Regione fa registrare zero casi.