11.34 Covid,da giugno +80-150% casi CentroSud Si è ridotta in Italia la letalità del coronavirus: se fino a giugno morivano quasi 15 pazienti su 100,oggi sono cir- ca 12.Ma sono in crescita i contagi,so- prattutto al Centro-Sud.Lo rileva l'Os- servatorio nazionale sulla Salute. Sardegna, Campania, Lazio e Sicilia,dal 16 giugno al 24 settembre mostrano un incremento di positivi rispettivamente del 154,2%, 140,7%, 90,8%, 83,8%. Questi numeri "suggeriscono che la fase che stiamo vivendo non sembra avere le stesse caratteristiche della preceden- te", sottolinea l'Osservatorio.