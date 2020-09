18.10 E' morto Quino, il creatore di Mafalda E' morto Quino, il disegnatore argenti- no che ha inventato il celebre perso- naggio di Mafalda. Ne da' notizia l'editore su twitter. Joaqui'n Salvador Lavado aveva 88 anni. E' stato uno degli umoristi grafici e dei fumettisti più riconosciuti in Argentina e nel mondo. Era figlio di immigrati andalusi ed è nato a Mendoza. Aveva creato il personaggio della bam- bina ribelle e contestataria per una pubblicità di lavatrici. Mafalda iniziò ad essere pubblicato sulla rivista ar- gentina Primera Plana nel 1964.