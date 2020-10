19.14 Parolin: posizioni "distanti" con Usa Il colloquio con il segretario di Stato Usa,Pompeo,ricevuto in Vaticano,è stato "cordiale",ma "le posizioni restano di- stanti". Così il card. Parolin. "Lui ha spiegato le ragioni dei suoi interventi e noi le ragioni per cui intendiamo an- dare avanti per la strada dell'accordo" "Ottimo incontro" con Parolin e Galla- gher. "Ringraziamo la Santa Sede per l'impegno umanitario nel mondo e siamo orgogliosi di essere partner nell'avan- zamento della libertà religiosa e dei diritti umani". Così invece Pompeo.