8.00 Maltempo,allerta al Nord.Esondano fiumi Il maltempo flagella il Nord. Allerta rossa per le forti piogge in Piemonte, Veneto,Valle D'Aosta.La Liguria è stata investita da una violenta mareggiata nella zona del Tigullio (Genova). Auto sommerse a Ventimiglia per l'esondazio- dazione del Roia. Un allevatore è di- sperso nel Cuneese. Gravi danni a Limone Piemonte (Cuneo) per l'esondazione del torrente Verme- gnano. Esondati il Tanaro a Garessio e Ceva, e il Sesia nel Vercellese. Frane e blackout nel Biellese. Venezia alza il Mose per fronteggiare l'acqua alta.