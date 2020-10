14.42 Covid, in Campania scatta il coprifuoco Il governatore campano De Luca ha fir- mato un'ordinanza antiCovid che prevede la chiusura di bar, gelaterie, pastic- cetrie e simili, dalle 23 alle 6 nei giorni da domenica a giovedì. Per il venerdì e il sabato, il coprifuoco scatta alle 24, sempre fino alle 6 del mattino dopo. La decorrenza è immedia- ta, durata fino al 20 ottobre. Prorogato l'obbligo di mascherina anche all'aperto, per tutta la giornata e a prescindere dalla distanza interperso- nale, fatte salve indicazioni previste nei protocolli specifici di settore.