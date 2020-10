11.26 Toti: corpi Liguria forse da cimitero Gli 8 cadaveri recuperati in mare e nel torrente Roja nella Liguria flagellata dal maltempo potrebbero essere stati portati a valle da un cimitero devasta- to dai nubifragi. Lo ipotizza il gover- natore Toti, spiegando: "Di sicuro non sono persone provenienti dalle nostre Regioni, non ci sono scomparsi né in Liguria né in Piemonte. Quei morti non sono registrati da nessuna parte. Stia- mo analizzando il caso". Poi: "Ho chiesto al Governo, con il Piemonte lo stato di emergenza. Sono sicuro che la richiesta sarà accolta".