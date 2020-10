13.40 Maltempo Liguria, identificata vittima E' di un operaio ligure, finito con la sua macchina in una voragine, uno degli 8 corpi recuperati tra il mare e il Ro- ja nell'ondata di maltempo sulla Ligu- ria. L'uomo, 60 anni, stava andando al lavoro. Le piogge hanno danneggiato il manto stradale e sulla sua strada si รจ aperta una voragine che lo ha inghiot- tito. Ancora mistero sugli altri 7 corpi: in attesa anche di risposte dalla Francia, il governatore Toti ha detto di non escludere che si tratti di salme di un cimitero devastato dai nubifragi.