14.17 Covid,Zaia:test a visitatori Rsa Veneto Altro forte balzo dei contagi Covid in Veneto, con +491 positivi nelle ultime 24 ore. Ci sono anche 6 morti in più rispetto a ieri. Lo afferma il bollet- tino della Regione. Da inizio epidemia gli infetti salgono così a 29.909, le vittime (tra ospedali e case di riposo) a 2.206. I soggetti attualmente positi- vi sono 5.083 (+329), quelli in isola- mento domiciliare 10.934 (+517). "Oggi come oggi ci troviamo a fronteg- giare un virus diverso da febbraio-mar- zo", dice il governatore Zaia e aggiun- ge:tamponi rapidi ai visitatori in Rsa.