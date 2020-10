17.27 Covid,4.458 nuovi casi in 24h. 22 morti Nuova impennata dei contagi da Corona- virus in Italia: 4.458 casi nelle ul- time 24 ore (ieri 3.678). E si regi- strano 22 morti. Sono i dati del mi- nistero della Salute, che riportano al livello dei picchi di aprile. In aumento anche i tamponi effettuati, che raggiungono un nuovo record: sono 128.098 (+2.784). Nessuna regione a zero contagi. In Cam- pania ben 757 nuovi casi, 683 in Lom- bardia e 491 in Veneto.