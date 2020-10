14.46 Gallera, in Lombardia 1.100 nuovi casi Sono 1.100 i nuovi contagiati in Lom- bardia. Lo comunica l'assessore regio- nale al Welfare, Gallera. "La forte crescita di positivi degli ultimi giorni-spiega-è presumibilmente legata al ritorno a scuola, alla vita sociale, dai primi di settembre. La gente è tornata in ufficio e questo ha portato a 1100 positivi-afferma-ma il numero delle terapie intensive è uguale a quello di ieri e il numero dei rico- verati è cresciuto di una ventina di persone", rassicura.