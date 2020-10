17.10 Ancora su i contagi,5.724, e 29 vittime Continuano a crescere i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono 5.724 (venerdì erano stati 5,372). Sono 29 le vittime contro le 28 del giorno precedente. Lo comunica il Ministero della Salute. I tamponi sono stati 133.084, nuovo record (ieri 129.471). Aumentano di 250 unità i ricoveri (4.336 in tutto), 3 pazienti in più in terapia intensiva. Tra le regioni la Lombardia registra 1.140 nuovi positivi, la Campania 664, il Veneto 561), la Toscana 548, il Piemonte 499 e il Lazio 384.