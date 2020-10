11.05 Piogge,freddo in arrivo in tutta Italia Allerta 'gialla' in 12 regioni italiane per il maltempo. Una vasta area depres- sionaria, con centro d'azione sul Mare del Nord, sta convogliando masse d'aria fredda e instabile causando un progres- sivo peggioramento del tempo che sta già interessando il Nord e che via via si estende sul Centro e parte del Sud. Previsti venti forti e un brusco calo delle temperature. Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, interesseranno Toscana, Liguria, Emilia-Romagna,Veneto Friuli Venezia Giulia,Marche e Campania