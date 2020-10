17.14 5.456 nuovi casi e 26 morti in 24 ore Lieve flessione per il numero di nuovi casi di coronavirus in Italia: 5.456 nelle ultime 24 ore, con oltre 104mila tamponi processati, sabato erano stati 5.724. Il totale dall'inizio della pan- demia è ora di 354.950. Sono 26 le vit- time rispetto alle 29 di sabato. Lo co- munica il ministero della Salute. Ci sono 420 pazienti in terapia inten- siva, 30 in più del giorno precedente. Gli attuali positivi sono 79.075. La regione più colpita è la Lombardia con 1.032 nuovi casi. Segue la Campania con 633 e la Toscana con 517.