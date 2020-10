10.25 Venezia, Mose si solleva e ferma marea A Venezia torna in funzione il Mose, per impedire all'alta marea di inondare la città, dopo la prima prova superata bene il 3 ottobre scorso. Le paratoie sono state sollevate e la marea si è fermata.In laguna vietata la navigazione. Intanto per oggi, temporali in tutta Italia, tranne che in Abruzzo e Molise. A causa del maltempo è crollata una porzione di un ponte a Picinisco (FR): coinvolto un automobilista che è stato poi soccorso dai vigili del fuoco.